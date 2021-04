Os vinhos portugueses continuam a seduzir os apreciadores estrangeiros. Depois de ter conquistado a medalha de ouro no concurso de vinhos internacional Sélections Mondiales des Vins Canada, no Canadá, no final de 2020, o Boeira Vintage 2016 acaba de repetir o feito na quarta edição do Singapore Competition 2021, o certame que distingue os melhores vinhos, licorosos e cervejas do mundo em Singapura, na Ásia. Em menos de seis meses, é a segunda medalha de ouro que consegue.

"Esta distinção reforça a posição da marca Quinta da Boeira no mercado asiático, abrindo a possibilidade de atingir um maior número de consumidores para o Vinho do Porto", regozija-se Albino Jorge, sócio-gerente da empresa. Produzido com Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão, o Boeira Vintage 2016 já tinha conquistado uma medalha de ouro nos Berliner Wein Trophy 2018 na Alemanha e nos Asia Wine Trophy 2018, que se realizaram na Coreia de Sul.