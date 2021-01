À frente da Niepoort, uma empresa familiar centenária fundada no século XIX, Dirk Niepoort tem razões para celebrar. O Porto Niepoort Vintage 2017, um dos rótulos que a produtora vitivinícola sediada em Vila Nova de Gaia comercializa, acaba de ser eleito o melhor fortificado do mundo no Best Wine of The World 2021. Promovido pelas principais revistas internacionais da especialidade, em parceria com a plataforma finlandesa Tastingbook.com, é considerado o maior concurso mundial de vinhos.

Ao longo de três meses, 190.000 enófilos e profissionais do setor votaram em 20.675 vinhos de 115 países. Ao todo, foram mais de três milhões os votos recebidos. Antes de receber este prémio, o O Porto Niepoort Vintage 2017 já tinha recebido 100 pontos do influente crítico de vinhos americano Robert Parker, confirmando as expetativas de Dirk Niepoort. Quando apresentou este vinho ao mercado, em 2019, o presidente da Niepoort qualificou-o como "o vinho do Porto mais perfeito" que já provara.

À semelhança de outros grandes vintages da empresa, como os lançados em 1927, 1942, 1945, 1955 e 1970, o Porto Niepoort Vintage 2017 surpreende pelo equilíbrio, pela harmonia, pela concentração e pela qualidade dos taninos. Criado a partir de vinhas velhas, com idades entre os 60 e os 100 anos, na região do Cima Corgo, é produzido com uvas de vinhas co-plantadas, pisadas a pé, em lagares de granito, com 100% de engaço, respeitando tradições ancestrais, uma das ambições de Dirk Niepoort.

"O resultado, em termos de aromas, é um nariz tímido, austero e explosivo, que, depois, se mostra com incrível concentração, potência, taninos marcantes, mas camuflados, ainda que nunca por motivos de sobrematuração. Este é um vinho com uma frescura única, rara num Porto, representando uma combinação poderosa e elegante, com um final de boca ousado, seco e longo. Pela sua estrutura e corpo, anuncia-se como um vinho com grande potencial de guarda", informa a produtora vinícola em comunicado.