A vida nem sempre é um mar de rosas mas há um novo vinho no mercado que o é

Foi na propriedade dos herdeiros do barão Bodo von Bruemmer, falecido em 2016 com 103 anos, em Colares, no concelho de Sintra, na região de Lisboa, onde está localizada a vinha mais ocidental da Europa, que foi produzido o Mar de Rosas 2019, um dos novos vinhos do Casal Sta. Maria. Do blend resultante da união de três castas, touriga nacional, pinot noir e syrah, vindimadas manualmente em várias das parcelas que integram o casal sintrense, nasceu "um rosé com espírito de festa", como a marca o promove.

A prensagem foi ligeira, evitando macerações peculiares. Depois de decantar durante dois dias num depósito de inox, o mosto fermentou em barricas de carvalho francês, usadas e por estrear, antes de estagiar em barrica durante uma dezena de meses com batonnage. As leveduras mortas, também apelidadas de borras, que se acumularam no fundo dos depósitos, foram revolvidas com uma vara, melhorando a qualidade do vinho, um néctar de cor salmão com notas atlânticas e um toque de frutos vermelhos.

"Tem um sabor refinado e aveludado com notas salgadas e [uma] acidez crocante", descreve Fernando Melo, crítico de vinhos e gastronomia português. "É um rosé de nível superior", elogia Robert Parker, crítico da prestigiada publicação Wine Advocate. "Entrada meteórica para o topo dos rosés portugueses. Estreia bem conseguida, resultado do esforço assumido da casa e do enólogo de produzir vinhos de classe mundial", escreveu o americano, que lhe atribuiu a pontuação de 18,5 em 20.

Com um teor de álcool de 13%, uma acidez total de 7,8 gramas por litro, um pH de 3,1 e um teor de açúcares residuais de 2,5 gramas por litro, o vinho rosé Mar de Rosas 2019, que tem um preço média de venda ao público de 19,90 €, surpreende ainda pela profundidade fina e pelo final longo e intenso que o caracterizam. "É maravilhosamente fresco", considera Robert Parker. Este vinho deve ser, idealmente, bebido entre os 8º C e os 10º C e, depois de adquirido, deve ser consumido até setembro de 2021.