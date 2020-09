A Mercantina criou uma marca exclusiva de delivery e take away que aposta na cozinha asiática para atrair novos clientes e para diversificar a atividade em tempo de pandemia de COVID-19. Lançada no final de agosto no restaurante da marca em Alvalade, em Lisboa, a Mercantina Take The Box, a nova aposta do grupo empresarial, foi agora alargada ao seu estabelecimento de restauração do Chiado e vem com novidades, um novo combo bao & dumpling, com chá de maçã e canela, disponível por 13,50 €.

Além de um bao de frango ou de porco, a nova proposta inclui ainda três unidades do popular dim sum veggy. "Com a Mercantina Take The Box, acede a uma só página na aplicação Uber Eats e basta um só pedido, com uma só taxa de entrega, para levar até sua casa todos os sabores mediterrânicos que já existiam na Mercantina, assim como os novos produtos que prometem surpreender", esclarece a empresa em comunicado. Para além das especialidades asiáticas, há pizas, massas e risotos para degustar em casa.

Para promover a nova proposta e o novo serviço, disponível a partir de hoje no Chiado, o grupo mercantina está a dinamizar uma campanha promocional muito apelativa para os utilizadores da aplicação digital Uber Eats. "Na compra de 15 €, o cliente tem um desconto de 10 €", anuncia a empresa. Nos serviços de take away, a nova marca do grupo Mercantina oferece um desconto de 10% em Alvalade e no Chiado. "Esta oferta não é acumulável com outros descontos", esclarece, todavia, a companhia em comunicado.