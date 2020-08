Em tempo de pandemia de COVID-19, as empresas reinventam-se. O grupo empresarial nacional Mercantina, conhecido pelos dois restaurantes de pizas napolitanas que possui em Lisboa e pelo novo Terra Nova by Populi que acaba de abrir no Terreiro do Paço, criou uma nova marca exclusiva de delivery e take away para alavancar o negócio. A partir de hoje, o espaço de restauração Mercantina Take The Box Alvalade entrega ou envia para casa várias confeções asiáticas com um só pedido na aplicação Uber Eats.

Baos, dumplings e noodles são algumas das propostas gastronómicas desenvolvidas pelo chef Rui Santos, que em tempos esteve à frente do restaurante japonês Miss Jappa, no Príncipe Real, em Lisboa. "Primeiro apenas em Alvalade, mais tarde no Chiado e na avenida da República, [onde o grupo também tem o restaurante mediterrânico Mercantina Bistro 37]. Chama-se Take The Box e assume-se como uma marca versátil, jovem, friendly, cosmopolita e irreverente", anuncia a empresa em comunicado.

"Este negócio nasce da necessidade de fundamentar uma nova forma de encomendar refeições", refere o documento. "Com a Mercantina Take The Box Alvalade, acede a uma só página na aplicação Uber Eats e basta um só pedido, com uma só taxa de entrega, para levar até sua casa todos os sabores mediterrânicos que já existiam na Mercantina, assim como os novos produtos que prometem surpreender", esclarece a empresa. Além de pizas, massas e risotos, há especialidades da cozinha asiática para degustar em casa.

Os baos vêm sempre aos pares e há seis diferentes para experimentar, com preços que variam entre os 8,50 € e os 11,50 €. Variedades de dumplings são três e também vêm em combinados de três, dim sum veggy com vegetais e molho de soja e sésamo, shiu mai de camarão com molho de soja, sésamo e ovas massago e won ton frito de pato hoisin com molho de laranja. Os preços oscilam entre os 5,50 € e 6,50 €. A oferta asiática fica completa com três imperdíveis noodles yaki, com preços entre os 9,90 € e os 12,50 €.

Para além de acompanhamentos e de bebidas, também existe a possibilidade de encomendar menus, com preços a partir dos 10,80 €. Para divulgar o lançamento da nova marca, decorrem, a partir de hoje, duas campanhas promocionais. Na plataforma digital Uber Eats, na compra de um bao, de um dumpling e de uma dose de noodles, a empresa oferece 50% de desconto no segundo produto. No serviço de take away, a levantar na Mercantina Take The Box Alvalade, há uma redução de 10% na fatura.