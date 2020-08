Lisboa tem uma nova e sedutora esplanada gastronómica e, mesmo ao lado, há uma outra, com uma parte coberta, que também convida ao lazer e à evasão. A funcionar desde ontem, o Erva Terrace é a nova proposta do Erva, um dos restaurantes do Corinthia Hotel Lisboa, em Sete Rios. Localizado ao lado do bar Soul Garden, que agora também serve snacks e petiscos, vem reforçar a oferta numa cidade que, num contexto global de pandemia viral, se procura adaptar aos novos tempos.

"As novidades são muitas, mas a vontade de proporcionar-lhe uma experiência memorável mantém-se inalterada. A nossa carta introduz algumas surpresas ainda mais deliciosas e, com o nosso novo terraço, vai poder desfrutar de jantares sob noites estreladas", anuncia o hotel nas redes sociais. Tártaro de vaca arouquesa e burrata com trufa fresca, tomate e rúcula são duas das propostas na ementa do restaurante, que funciona de quarta-feira a domingo, das 19h00 às 00h00.

A funcionar todos os dias das 12h00 às 23h00 e com acesso independente do hotel pela avenida José Malhoa, o Soul Garden é outro dos espaços do Corinthia Hotel Lisboa que também apresenta uma nova carta, com propostas do chef Miguel Teixeira, que preparou um menu orgânico e fresco com sabores inspirados nos quatro cantos do mundo. Especialidades gastronómicas que pode degustar enquanto prova o novo menu de coqueteles de autor elaborado pela bartender Nadia Rôlo.

A animação, com curadoria musical do DJ Kamala, sempre entre as 17h00 e as 23h00, também não foi esquecida. Às segundas-feiras, há discos pedidos. Às terças-feiras, há jazz. As quartas-feiras são marcadas pelo revivalismo dos clássicos da era dourada da Motown. Às quintas-feiras, ouve-se bossa nova. As sextas-feiras são de soul, os sábados de funk e os domingos de house e disco. Todos os dias, entre as 17h00 e as 19h00, há happy hour com 25% de desconto nas comidas e nas bebidas.