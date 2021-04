Tem um molho de mostarda cheio de personalidade como epicentro do seu sabor, foi elaborado de forma exclusiva a partir de uma receita secreta e está disponível em duas versões. Uma com um hambúrguer de 150 gramas confecionado com carne de bovino 100% Angus e outra, rigorosamente igual, composta por dois hambúrgueres, perfazendo 300 gramas de carne. O novo Old Style Mustard Onion de Burger King, uma edição limitada, leva ainda rúcula, cebola salteada, queijo cheddar maturado e pão brioche.

A nova proposta sucede ao Trufado com Cogumelos, o primeiro hambúrguer gourmet de edição limitada da marca, lançado na sua plataforma King Selection em dezembro de 2020. "A principal característica do King Selection é a criação de edições limitadas a partir de um elemento comum, a união magistral da carne 100% Angus com ingredientes selecionados e toques culinários diferenciados, que levarão os consumidores a um mundo de sabores mais exclusivos", refere a cadeia de restauração em comunicado.