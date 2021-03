Um café simples em Estocolmo ou um mais elaborado em Viena? A Nespresso permite-lhe as duas coisas sem sair de casa

Há opções para todos os gostos e propostas irresistíveis para os que não conseguem viver sem café. Os apreciadores de sabores intensos podem optar entre o Cape Town Envivo Lungo e o Estocolmo Fortissio Lungo. As cápsulas de Vienna Linizio Lungo e de Tokyo Vivalto Lungo, outras duas referências da Nespresso World Explorations, a nova gama de cafés longos da marca suíça fundada em 1986, apresentam aromas mais equilibrados. O Shanghai Lungo e o Buenos Aires Lungo são, no entanto, as variedades mais suaves.

Inspirado na cidade mais populosa da China, Xangai, o Shanghai Lungo tem um perfil aromático com notas de citrinos e de frutos vermelhos. Os grãos de café utilizados na sua produção são provenientes de plantações quenianas e indonésias. O Buenos Aires Lungo, que deve o nome à capital da Argentina, uma das mais populares da América do Sul, exibe um perfil aromático mais quente, que remete para os cereais e para o caramelo. Para lhe dar cor, corpo e sabor, foi usado café cultivado na Colômbia e no Uganda.