Segundo o estudo científico internacional "The neural bases of disgust for cheese", 94% da população mundial é amante de queijo, uma percentagem que levou a cadeia de restauração rápida norte-americana Buger King, fundada em 1954, em Jacksonville, a desenvolver duas propostas gastronómicas concebidas para os muitos que não resistem a este ingrediente. Uma delas é o Queen Cheese, um pão com massa de queijo barrado com creme de queijo de cabra, um medalhão de gouda de cabra e queijo cheddar derretido.

Para além de dois hambúrgueres de carne de vaca grelhados, leva ainda alface, rodelas de tomate e cebola crocante. Outra das novidades é o Double Crispy Chicken, um filete de frango panado crocante e suculento que é servido num pão com massa de queijo barrado com creme de queijo de cabra, um medalhão de gouda de cabra e queijo cheddar derretido. Para promover este novo lançamento, a marca apostou numa campanha que coloca lado a lado os amantes e os detratores do polémico ingrediente-estrela, o queijo.