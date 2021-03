EatTasty reforça parceria com Joana Barrios e ainda este mês há (mais) uma novidade que poderá saborear em casa

A ideia partiu de Joana Duarte, diretora de marca da EatTasty, uma plataforma digital de confeção e entrega de refeições, mas, assim que recebeu o convite, Joana Barrios, atriz e autora de livros de culinária, presença regular nos programas de televisão da TVI, ficou entusiasmada com a ideia de poder vir a ter seis das receitas que integram "O da Joana", o livro de receitas que lançou em outubro do ano passado, na ementa da empresa. A primeira especialidade, a feijoada feijoana, foi lançada no dia 14 de dezembro de 2020.

O quinto, um entrecosto no forno, está disponível desde 16 de fevereiro. O sexto, uma carne de porto à alentejana, estará disponível antes do final deste mês. "Faz-me sentido proporcionar uma boa refeição por um preço justo. A EatTasty tem uma qualidade bastante superior a muita da oferta do mercado", justifica Joana Barrios. "A nossa comida tem uma característica que vai distinguir-nos sempre de outras plataformas de entrega porque nós fazemos especificamente comida para entrega", refere Joana Duarte.

Aos almoços de segunda-feira a sexta-feira e todos os dias aos jantares, sempre com um menu diferente e sem taxa de transporte, a empresa assegura a distribuição de refeições em Lisboa, Amadora, Oeiras, Sintra, Cascais, Almada e Odivelas e, a partir de hoje, também no Porto. A ementa e a disponibilidade variam em função da área geográfica dos clientes mas a garantia de receberem comida acabada de fazer servida em embalagens ecológicas feitas a partir de plantas é um dos imperativos de que a EatTasty não abdica.

"A Joana Barrios personifica os valores da marca. É simples, divertida, arrojada e sem medos", descreve Joana Marques. "A recetividade tem sido muito boa. A comida que servimos poderia ser feita em casa por qualquer pessoa", regozija-se. "Eu já tinha provado refeições da EatTasty antes da parceria e já sabia que eles utilizam sempre ingredientes de qualidade", refere a atriz, que cresceu no restaurante dos pais, em Montemor-o-Novo. "As coisas chegam efetivamente como eu as faço em casa", assegura.