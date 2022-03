Em 2021, segundo a prestigiada revista Forbes, Cristiano Ronaldo foi o futebolista que mais faturou. Entre janeiro e dezembro do ano passado, terá ganho 106 milhões de euros. Apesar de ter uma fortuna estimada em 900 milhões de euros, o jogador de futebol madeirense de 37 anos continua apostado em aumentá-la. Depois da publicidade, da hotelaria, da perfumaria, da roupa interior, do calçado, dos óculos, das mantas e dos cobertores, segue-se agora a agricultura.

O internacional português é um dos sócios da Fresh 52, uma empresa sediada no Luxemburgo que pretende que a região de Almeirim se transforme na capital europeia das cenouras-bebé. "Só existem dois grandes centros de produção no mundo e ficam os dois no continente americano. Este será o terceiro, o primeiro na Europa", confirmou ao Broader/SAPO Lifestyle fonte próxima do projeto agrícola. Um investimento de 50 milhões de euros que deverá criar 180 postos de trabalho.

Para além de Cristiano Ronaldo, há um fundo de investimento norte-americano, sediado em Los Angeles, envolvido no negócio. O empreendimento conta também com um incentivo público da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). No final de 2021, foi assinado um acordo de cooperação com a Quinta da Alorna, que vai reaproveitar diariamente os 5.000 metros cúbicos de água usados para lavar as cenouras-bebé para regar as vinhas da propriedade.