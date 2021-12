A Matilde Jewellery, a marca de joalharia ética e sustentável criada pela empreendedora portuguesa Matilde Mourinho, filha do treinador de futebol José Mourinho, acaba de ser considerada a marca emergente do ano pela Professional Jeweller, a maior publicação britânica dedicada ao setor. Criada no final do ano passado, a insígnia de acessórios produz e comercializa peças sustentáveis, fabricadas com ouro reciclado e com diamantes produzidos em laboratório.

"Ganhar o prémio de Emerging Jewellery Brand of the Year significa muito para mim. Ser um dos seis finalistas foi incrível por si só e também por ter sido nomeada ao lado de outras marcas de joalharia que estão no setor há muito mais tempo do que eu. Tenho muito orgulho do trabalho que tenho feito até agora e ganhar este prémio depois de apenas um ano de existência faz-me querer trabalhar ainda mais e a fazer ainda mais pela marca", afirmou, esta tarde, Matilde Mourinho em declarações exclusivas ao Modern Life/SAPO Lifestyle.

No passado dia 17 de novembro, a empresária portuguesa de 25 anos abriu a sua primeira loja física, ainda que temporária, no espaço comercial Ham Yard Village, no Soho, um dos bairros da capital britânica. Um passo em frente na estratégia de crescimento e de valorização da marca. "A experiência da primeira loja física da Matilde Jewellery tem sido ótima. Lançámo-la numa época em que, em todo o mundo, estávamos a entrar e a sair de confinamento", recorda.

"Devido à pandemia, não tive muitas oportunidades de poder contactar cara a cara com os clientes. Esta loja tem sido uma experiência de aprendizagem incrível. Tenho adorado interagir com os clientes e também tenho aprendido com eles. Tenho planos para abrir outras lojas temporárias no futuro e, quem sabe, talvez um dia, abra uma em Portugal", revela. Matilde Mourinho é mestre belas-artes. Fez o mestrado na Universidade de Buckingham, em Inglaterra.