A manequim Débora Montenegro desenvolveu a coleção de joias Find Your Star em parceria com a Leitão & Irmão Joalheiros, marca de joalharia da coroa portuguesa, com mais de 200 anos de história. Inspirada nas constelações, a nova linha é composta por 10 peças em ouro português e diamantes. Dedicada ao céu noturno, aos corpos celestes e à beleza das constelações, apresenta joias em forma de estrela, de lua e de raio, materializando um sonho da modelo que surgiu numa viagem a Bali, na Indonésia.

"São peças para sonhar e para usar todos os dias", descreve Débora Montenegro, que imprimiu o seu gosto pessoal às criações que idealizou para a marca, que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue. "A Débora aproximou-se da Leitão & Irmão Joalheiros com o conceito de uma coleção que achámos desafiante, alegre, fresca e fácil de usar e tivemos todo o gosto em fazê-la", assume Jorge Leitão, proprietário da empresa de joalharia, que conta com quatro lojas físicas. Três em Lisboa e uma no Estoril.

Além do Chiado e do Bairro Alto, a Leitão & Irmão Joalheiros também está presente no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, onde decorreu a apresentação das novas peças a um grupo de influenciadores restrito. Apesar de ser uma coleção transversal a qualquer idade, Find Your Star é uma linha assumidamente jovem. "Embora tenhamos pouco mais de 200 anos de história, a nossa aposta é sempre no futuro, nos jovens e na inovação e queremos, obviamente, atrair as camadas mais jovens", refere Jorge Leitão.

Os dois anéis Constellation Eternity Moon & Stars e The Triple Diamond Thunder, o colar Drawn in the Skin, os quatro brincos North Star, Love by the Moon, Star Constellation e Diamond Thunder e as três pulseiras Drawn in the Skin Star Constellation, Drawn in the Skin Love by the Moon e Drawn in the Skin Thunder também estão disponíveis na loja digital da Leitão & Irmão Joalheiros, a partir de 195 €. "Tendo em conta os materiais, o valor torna-se bastante acessível", afirma o joalheiro.