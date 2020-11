Empresa portuguesa desenvolve casacos com tecnologia antivírica para travar a pandemia de COVID-19

Depois da MOxAd-Tech, a primeira máscara social de proteção facial reutilizável com capacidade para inativar o novo coronavírus SARS-CoV-2, desenvolvida por uma empresa portuguesa e comercializada pela MO, marca do grupo Sonae, a Confecções Manuela & Pereira, Lda, sediada na Zona Industrial de Eiriz, em Baião, está a produzir, em parceria com a Estamparia Têxtil Adalberto Pinto da Silva, localizada em Rebordões, casacos fabricados com tecnologia antivírica para travar a pandemia de COVID-19.

Os dois modelos disponíveis já podem ser adquiridos no site de comércio eletrónico nacional Springkode. "O tecido do casaco incorpora propriedades antimicrobianas e antivíricas que inativam vírus e bactérias, funcionando como um escudo protetor destes micro-organismos. Adicionalmente, a ​tecnologia Ad-Protect M. Rep tem também um tratamento repelente de água que impede a fixação de gotículas contaminadas no tecido, dificultando ainda mais que a possível contaminação se propague", refere a Springkode.

"Estão disponíveis dois modelos,um para homem e outro para senhora, em azul marinho. O casaco de homem é comprido, com capuz, estilo parca. O de senhora é uma gabardine clássica com botões. Na compra de qualquer um destes produtos, é oferecida uma luva feita do mesmo tecido como acabamento antivírico para que o utilizador possa tocar em qualquer superfície com a devida proteção", informa a empresa em comunicado de imprensa. A versão masculina custa 119 € e a feminina 92 €. "Para nós, é muito importante lançarmos produtos inovadores, conscientes e que façam sentido no contexto atual", justifica Reinaldo Moreira.

"Temos a sorte de trabalhar com várias fábricas, como é o caso da Confecções Manuela & Pereira, Lda, que não baixam os braços e procuram sempre apresentar produtos exclusivos e originais", regozija-se ainda o cofundador e diretor-geral da Springkode. "O desenvolvimento deste tipo de artigos, testados e certificados, é extremamente importante dado o momento em que vivemos, onde cada vez mais se torna perigoso sair de casa", sublinha Manuela Pereira diretora da Confecções Manuela & Pereira, Lda.