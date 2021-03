Juliana Bezerra e Carolina Henke são amigas. Uma é joalheira e a outra é empresária, fundadora da Brigadeirando. Depois de uma primeira colaboração bem sucedida em 2020, voltaram a unir esforços profissionamente em 2021. O resultado é Com Amor, uma linha composta por sete peças em prata e prata dourada, inspirada nos lenços dos namorados de antigamente, que vem acompanhada de uma caixa com 14 corações de chocolate de três cores com texturas exclusivas e cobertura de pistácio, framboesa e rosa.

"Foi a Carolina que me desafiou para este projeto. Eu adorei a ideia, identifiquei-me logo com esta estética. Foi um ponto de partida para começar a imaginar como poderia desenhar a coleção", confidencia Juliana Bezerra. As primeiras peças foram apresentadas e lançadas a tempo do Dia dos Namorados mas, sendo o amor, a joalharia e a doçaria três artes intemporais, as empreendedoras acabam de desenvolver uma nova campanha promocional, fotografada por Ricardo Santos, que pode ficar a conhecer de seguida.

Tal como sucede nos chocolates e nos bolos de chocolate com cobertura de brigadeiro tradicional e de brigadeiro tradicional com framboesas que a Brigadeirando desenvolveu, o coração é um elemento central da coleção. "Descobrimos vários, todos diferentes. Desenhei os motivos mais típicos dos lenços na superfície em prata. A seleção das malhas também nos remete para este imaginário da joalharia tradicional", esclarece a brasileira, que incorpora elementos da cultura portuguesa nos trabalhos que desenvolve.

"Procurei concretizar um encontro interessante entre inspirações antigas e o meu trabalho. A minha intenção não passou por fazer uma recuperação literal", sublinha Juliana Bezerra. Todos os anéis e os fios, que também podem ser usados como pulseiras, têm nomes de lugares do Minho. Além de Amares, Valdevez, Vila Verde, Podame e Prado, há Poiares, que dá nome ao mesmo elemento que deu origem a duas joias, um colar e um anel. As novas peças, tal como os doces, podem ser encomendados online.