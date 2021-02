Isabel Silva reforça coleção. Há duas novas peças na parceria com a Aly John

No início do verão de 2020, Isabel Silva apresentou publicamente as primeiras sete peças da linha de roupa intemporal e resistente, composta por propostas básicas que se coordenam facilmente com outras, que desenvolveu em parceria com a marca portuguesa Aly John. "A ideia é a de que cada pessoa as possa usar ao longo de toda a vida e que nunca passem de moda", explicou, na altura, a apresentadora de televisão, repórter e empresária, que apostou em peças totalmente produzidas em Portugal.

Na reta final do inverno de 2021, Isabel Silva acaba de reforçar a coleção, apresentando duas novas propostas, um segundo modelo de calças de ganga e uma nova bolsa em ganga para usar a tiracolo, com a mesma filosofia de versatilidade e de rentabilização. "Chateia-me ter peças que foram um investimento, mas que depois não uso com a regularidade que deveria porque, afinal, não são assim tão versáteis", justifica a apresentadora nortenha, uma defensora assumida da ecologia e da sustentabilidade.

"Chateia-me, grande parte das vezes, perder demasiado tempo a pensar no que quero vestir porque vejo opções a mais no guarda roupa e, depois, acabo sempre por vestir o mesmo. Tudo isto me chateia e gera ansiedade porque só quero sentir-me confortável e bonita com aquilo que visto. Então, o truque é simplificar", defende a empreendedora de 34 anos que, nos últimos anos, também investiu num estúdio de treino personalizado, numa revista digital a que chamou Dobem e ainda numa marca de barras nutritivas.