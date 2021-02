Depois de ter dado a cara por marcas e criadores internacionais como Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier ou Tommy Hilfiger, Luis Borges volta a ser contratado por uma prestigiada empresa global. "Antes do verão, vão acontecer muitas coisas que ainda não vos posso contar mas, em junho, vai sair uma grande campanha minha. Uma campanha que ainda não houve nenhum português a fazer", revelou, orgulhoso, o manequim e empresário, nas últimas horas, num direto no Instagram.

Em conversa com os admiradores, o fundador e diretor criativo da marca de moda B488 partilhou ainda uma ambição, até agora, mantida em segredo. "O meu maior sonho é atuar na Altice Arena. Apesar de ser gay, adorava ver aquilo cheio de mulheres a gritar por mim", confidenciou Luis Borges. Participar no reality show "Big Brother Brasil" e num programa de talentos como o "The voice" são outros dos sonhos que gostaria de concretizar. "Posso não saber cantar mas sei dançar muito bem", garantiu.

"Eu quero é ser feliz", desabafou ainda o manequim, que aproveitou a interação com os admiradores para promover o Luis Borges Closet, a loja de comércio eletrónico que criou, que vende calçado, acessórios e roupa em segunda mão para todo o mundo. "Vão lá e façam as vossas compras. Tenho três filhos para alimentar", brincou o modelo. "Temos de dar uma segunda vida às peças que temos no nosso guarda-roupa", justificou ainda aquele que é um dos melhores amigos da manequim e atriz lusa Sara Sampaio.