São totalmente produzidas em Portugal com fibras amigas do ambiente, foram desenvolvidas para durar uma vida e estão a partir de hoje à venda. Isabel Silva aliou-se à Aly John para lançar linha de roupa intemporal e resistente. A apresentadora de televisão, repórter e empresária nortenha desenvolveu uma coleção de vestuário em parceria com a marca nacional composta por sete peças. "Todas têm o chamado smart design", assume, visivelmente orgulhosa, a colaboradora da TVI.

"Foram pensadas para serem facilmente conjugadas com as peças que já existem em qualquer guarda-roupa e para se adaptarem a qualquer ocasião. Mais, quatro das peças valem por duas", esclarece a empreendedora. "Escolhi não dar nome à coleção. Ao invés, pus o meu nome no forro das peças", confidencia Isabel Silva. As vantagens não se ficam por aqui. "As peças são produzidas em pequena e média escala e não pretendemos massificar a produção, nem tão pouco estar constantemente a lançar coleções", revela a apresentadora, nascida em Santa Maria de Lamas, a 8 de maio de 1986. "A Conceição produz, com amor, todas as peças desta coleção e faz um trabalho personalizado e único", elogia.

"Temos certificação GOTS [Global Organic Textile Standard]. Isto garante que os produtos são produzidos a partir de materiais orgânicos. Esta norma é líder, a nível mundial, para as fibras orgânicas e inclui critérios sociais e económicos por forma a oferecer garantias confiáveis ao consumidor", esclarece a repórter da TVI. As preocupações ambientais são uma constante. "O nosso packaging [embalagens] é feito a partir de restos de tecidos da produção", acrescenta ainda.

"Ao receber uma peça da coleção, chega também um lindo saco que ganhou vida a partir de tecidos que iam para o lixo", explica Isabel Silva. "As sete peças foram pensadas de base e alinhadas com os valores que defendo e eu quero que durem a vida inteira. A ideia é a de que cada pessoa as possa usar ao longo de toda a vida e que nunca passem de moda", assume. A linha integra uns calções, um hoodie, um trench coat, um bomber jacket, um crop top, umas sporty jeans e uma fanny pack.