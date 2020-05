Isabel Silva aproveitou o período de confinamento imposto pelo surto pandémico de COVID-19 para concretizar uma das ambições que a correria do dia a dia que marcava o seu quotidiano antes do aparecimento do novo coronavírus a obrigava a adiar, o lançamento da revista digital Do Bem. "É um projeto que eu já queria desenvolver há algum tempo. Antes da quarentena, andava a mil e este isolamento obrigou-me a parar", confessa a apresentadora de televisão e empresária.

"Percebi que agora era a altura certa para avançar", admite a empreendedora nortenha em declarações exclusivas ao Modern Life/SAPO Lifestyle. A nova publicação digital vem substituir o blogue I am Isabel Silva. "É uma revista que não fala de mim mas vai ter muito de mim e do universo que eu valorizo. Enquanto que, no meu blogue, todos os artigos eram escritos por mim, aqui não", revela a apresentadora que, além de editora, também assume o cargo de diretora-geral da Do Bem.

"Vão haver artigos escritos por mim mas vão haver outros escrito pelo Ricardo [Martins Pereira], que é um brilhante jornalista e pela jornalista Ana Patrícia Gordo. São pessoas que estão dentro do meu ADN e que valorizam o mesmo que eu, mas que têm pontos de vista diferentes dos meus", sublinha Isabel Silva. Para além dos benefícios da alimentação e do desporto, a nova revista digital, que será atualizada diariamente, também abordará temas relacionados com a sustentabilidade e o ambiente. "Eu deixo de ser a figura central. O que é central aqui são estas temáticas", garante.

"Vamos ter artigos credíveis e informativos. Podemos também ter artigos escritos por especialistas das mais diversas áreas", desvenda a apresentadora da TVI. "A Do Bem pretende ser líder na área do lifestyle e nas áreas que aborda. É esse o meu o objetivo", assume Isabel Silva, que apresenta oficialmente hoje, dia em que faz 34 anos, o projeto nas suas suas redes sociais, às 12h45. "Foi a essa hora que eu nasci", revela um dos rostos do programa de televisão "Somos Portugal".

O dia de aniversário será passado fora de casa. "Nós já não estamos em estado de emergência, estamos em estado de calamidade. Os meus pais estão em quarentena há muito tempo e eu vou amanhã [hoje] para o norte ter com a minha família porque é o que mais quero fazer. Quero almoçar com os meus pais e passar o dia todo com eles. Adorava estar com os meus avós mas, como não posso, vou até à varanda da casa deles dizer-lhes um olá", refere ainda Isabel Silva.