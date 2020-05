É uma das protagonistas femininas de uma das séries da plataforma digital Netflix mais vistas durante o período de isolamento social em vários países do mundo, estava há dois meses fechada em casada por causa do surto pandémico que só em Espanha, de acordo com os últimos números, infetou 253.682 pessoas e fez 25.857 vítimas mortais, mas não via a hora de poder voltar ao ginásio, como chegou a admitir num dos vários diretos que fez no Instagram durante a fase de confinamento.

"Esta semana, posso finalmente, voltar a fazer sessões de treino individuais com o Juanjo Rodríguez num dos seus centros. Não imaginam as saudades que tinha de fazer exercício fora de casa com máquinas e halteres. Estou convencida de que os desportistas me entendem", desabafa Cristina Castaño, atriz nascida em Vilalba, em Lugo, na Galiza. "Pouco a pouco, com as medidas de prevenção e de segurança, vamos saindo desta fase", refere ainda a intérprete de Macarena Medina.