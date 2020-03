José de la Torre, uma das novas estrelas da Netflix, magoou-se durante as gravações de "Toy boy", a série de televisão espanhola que acaba de estrear na popular plataforma digital americana. "Sim, foi durante um ensaio da última coreografia, que era precisamente a mais fácil de todas, mas é mesmo assim... São coisas que acontecem", admitiu em entrevista o ator espanhol, que interpreta o papel de um stripper naquela que é atualmente uma das produções televisivas mais vistas em Portugal.

"Eu subi para o varão do Inferno [o bar de strip da série] como tinha subido muitas outras vezes antes, coloquei o pé numa zona que não tinha sustentação e caí. Felizmente, ainda tinha as proteções que tinha usado na coreografia anterior, que não tinha conseguido remover, e, graças a isso, não parti uma perna. Os que assistiram à queda ficaram muito assustados e eu fiquei com uma cicatriz para toda a vida", confidencia. Para interpretar o stripper Iván, José de la Torre teve de seguir um plano de treino exigente e fazer uma dieta rigorosa. "Sim, desde o primeiro dia", revela. "Na reunião com os produtores, demo-nos conta que necessitávamos de assessoria e eles puseram-nos um treinador pessoal e um nutricionista à disposição", desvenda o ator.

"Mas, na realidade, foi muito difícil. Mais do que aquilo que, à primeira vista, parece. O sacrifício era duro, os treinos eram-no mais ainda mas, sem sombra de dúvida, que o objetivo valia o sofrimento", garante José de la Torre. A preparação física para a série demorou seis meses. As gravações duraram oito. "A perfeição é uma coisa que não existe nesta profissão mas, sim, o trabalho árduo, o esforço e a dedicação. São esses os fatores que fazem a diferença", afirma o ator, orgulhoso da sua prestação.