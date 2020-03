A altercação com Victoria Beckham afetou profundamente Melanie C. "Fui muito dura comigo próprio. Acho que até foi daí que vieram os meus problemas [os distúrbios alimentares que sofreu] porque passei a ser muito exigente comigo mesma. Nem sequer me permitia ter uma pausa porque, se o fizesse, tinha medo que mandasse tudo pelos ares", desabafa a cantora. "A minha aparência começou a mudar e esse era um dos meios maiores medos", confidencia.

"Fui ao médico e diagnosticaram-me uma depressão. Para mim, na altura, tiraram-me um peso de cima, porque eu percebi que aquilo que eu tinha tinha um nome e que podia ser tratado", assumiu ainda a artista. Depois de Melanie C, Melanie B, Geri Halliwell e Emma Bunton se terem reunido para uma nova digressão britânica na primavera de 2019, falou-se numa tournée mundial logo em 2020 mas, até agora, nenhuma delas confirmou a nova série de espetáculos.