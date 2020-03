O fotógrafo que acompanha Madonna há quase um ano é português e acaba de inaugurar uma exposição que integra fotografias da cantora na capital francesa. A partir de hoje e até ao próximo dia 14, entre as 11h00 e as 18h00, a galeria Pop Up, localizada no número 12 da Rue des Filles du Calvaire, em Paris, apresenta uma mostra de trabalhos de Ricardo Gomes. A exibição coincide com a residência da artista no Le Grand Rex, onde atua até ao próximo dia 11.

A exposição é apresentada pela MAE Couture em parceria com a Sunset Productions e com a E47 Agency. O fotógrafo português, que já trabalhou com Patti Smith, foi contratado pela intérprete de "Live to tell" e "Medellín" na primavera de 2019, na fase em que ela ultimava o lançamento de "Madame X". Acompanhou-a, depois, na promoção do disco e nos ensaios da atual digressão e também esteve com Madonna na viagem familiar que a artista fez às Maldivas.

No último ano, muitas das imagens que Madonna partilhou com os milhões de fãs que a seguem nas redes sociais foram tiradas por Ricardo Gomes. O fotógrafo aproveitou o último aniversário da cantora para lhe fazer uma declaração de amor pública. "És a rapariga mais porreira que conheci este ano [2019], a minha patroa, a minha inspiração diária. Mudaste a minha vida", elogiou o português, que entretanto também já se tornou amigo dos filhos da artista de 61 anos.