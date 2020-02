Cher protagoniza a nova campanha de primavera/verão de 2020 da Dsquared2. Os gémeos Dean Caten e Dan Caten, fundadores da etiqueta de moda canadiana, escolheram a cantora e atriz norte-americana para os anúncios promocionais da nova coleção. A artista de 73 anos foi fotografada pela reputada dupla Mert & Marcus e as imagens do novo anúncio já circulam na imprensa especializada, na internet e nas redes sociais. "É um ícone", justificam os criadores.

Apaixonada por moda desde sempre, a intérprete de êxitos como "Believe", "Heart of stone" e "The shoop shoop song (It's in his kiss)", conhecida pelos visuais extravagantes com que sempre se apresentou em palco, lançou em 2016, em parceria com o site de comércio eletrónico Vida, uma coleção de lenços e acessórios, que ainda não esgotou. No final do ano passado, Cher apresentou Eau de Couture, um perfume unissexo com notas de bergamota, rosa e cravinho.