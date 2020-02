Irina Shayk, que na passada quinta-feira brilhou na apresentação da nova coleção da Moschino, na Semana da Moda de Milão, em Itália, é a imagem da nova coleção de lingerie eco-friendly da Intimissimi. A manequim russa de 34 anos, que namorou com o futebolista português Cristiano Ronaldo, é a embaixadora da Green Collection, a nova proposta da etiqueta de roupa italiana, criada, em 1996, em Dossobuono, em Villafranca di Verona, uma pequena vila no norte do país.

Para além de tecidos reciclados e de fios reaproveitados, as peças, já à venda em Portugal, foram produzidas com recurso a seda sustentável. "A Green Collection distingue-se pelo uso de fibras [que foram] certificadas pelo seu reduzido impacto ambiental, como é o caso das rendas, que contêm o fio de poliamida reciclado Q-Nova da Fulgar, uma fibra de nylon sustentável feita a partir de materiais reciclados", informa a Intimissimi na descrição das peças da sua coleção.

A seda usada nas novas peças de roupa interior tem a certificação Bluesign, um prestigiado selo de qualidade que, segundo a marca, "garante que a cadeia de produção destas fibras procura melhorar a performance ambiental" das empresas que a produzem. Irina Shayk é, desde 2017, a par da atriz americana Dakota Johnson, da antiga desportista sérvia Ana Ivanovic e da autora de livros de culinária britânica Ella Mills, uma das embaixadoras internacionais da Intimissimi.

Em meados de fevereiro, a etiqueta de moda anunciou, nas redes sociais, o regresso da sua linha de produtos ultralight com caxemira, "com novos estilos e novas cores", com uma fotografia da manequim. Nascida a 6 de janeiro de 1986 em Yemanzhelinsk, Irina Shayk, filha de um mineiro e de uma professora de música, deu nas vistas ao surgir na capa da prestigiada revista Sports Illustrated Swimsuit Issue, em 2011. A relação de cinco anos com CR7 mediatizou-a ainda mais.