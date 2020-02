Custa menos de 40 € e ameaça ser um dos vestidos mais vendidos da Zara na próxima primavera

Custa menos de 40 € e ameaça ser um dos vestidos com a etiqueta da Zara mais vendidos na próxima primavera. A garantia é dada por Marta Benayas, jornalista de moda espanhola que colabora com o jornal El Mundo. O vestido midi de decote redondo com mangas curtas abalonadas com franzidos na cintura e fecho de correr nas costas, em tons de rosa, já disponível no site da marca, é perfeito para "casamentos, batizados e comunhões", refere a especialista.

Para além de ser original e muito cómodo, possui um corte fluido que se adapta à silhueta feminina sem a marcar excessivamente. "O franzido do vestido foi especialmente desenvolvido de forma a afinar a cintura e a fazer parecer o ventre mais plano", assegura Marta Benayas, que também enaltece as mangas abalonadas do vestido de padrão com quadrados. "Alinham os ombros com a linha das ancas e equilibram a silhueta feminina", sublinha ainda a jornalista.

"O seu comprimento permite que possa ser usado sem meias, coordenado com sandálias", elogia. "Este vestido admite acessórios de uma gama de cores muito ampla, podendo ser coordenado com casacos em tons nude, pretos ou castanhos e com acessórios metalizados, em vinil ou noutros materiais, como o veludo", recomenda a jornalista. "Pode ser usado com vários tipos de calçado, incluindo botas de cano médio e stilettos", sugere ainda Marta Benayas.