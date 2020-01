Cata Vassalo lança coleção exclusiva para o Dia dos Namorados. Cristina Ferreira é uma das clientes da designer de acessórios

Há cinco anos, o que não passava de um entretém deu origem a um negócio internacional que já fatura milhares. A designer de acessórios portuguesa Cata Vassalo, que dá cartas no mercado da moda para noivas, criou uma marca especializada em complementos exclusivos para nubentes e convidadas, em 2015, em Inglaterra, onde vivia. Na altura, começou a fazer bijuteria para os amigos por brincadeira. Hoje, exporta para o mundo inteiro e também reinventa joias antigas.

Para o o Dia dos Namorados de 2020, Cata Vassalo, autora do tocado que Cristina Ferreira usou nos Globos de Ouro e também do chapéu que a apresentadora de televisão usou no passado sábado no casamento de uma prima, desenvolveu uma coleção exclusiva de edição limitada composta por duas bandoletes e dois pares de brincos. Para além de chapéus e tocados, a designer de acessórios também cria originais e coloridas clutches com apontamentos metálicos.