Jesús Mosquera é um dos homens do momento. Descoberto num ginásio em Málaga, o ator espanhol foi convidado a fazer um casting para uma das personagens menores de "Toy boy", uma das séries mais vistas pelos portugueses na plataforma digital Netflix nos últimos dias. A sua prestação surpreendeu de tal forma os produtores que o artista viu-lhe atribuído o papel de Hugo Beltrán, um stripper que é preso por um crime que não cometeu e que procura descobrir o verdadeiro culpado após sair da prisão.

Exibida na Antena 3, em Espanha, em 2019, a série protagonizada por Jesús Mosquera, María Pedraza e Cristina Castaño chegou à Netflix no início de março, convertendo o artista espanhol num novo ícone nos vários países europeus onde passou a estar disponível. A fama do ator de 27 anos já atravessou o oceano Atlântico. "Espanhol Jesús Mosquera vira ídolo e símbolo sexual da noite para o dia com o sucesso de série de suspense", noticiou mesmo um site brasileiro.

"É a nossa nova paixão", assume também Anna Quintana, redatora do site Distractify. Apesar do êxito repentino, a representação estava longe de ser uma ambição do artista. Em criança, a sua paixão maior era o futebol. A partir dos 12 anos, Jesús Mosquera, que pode ver de seguida, jogou em várias equipas espanholas, como é o caso do Athletic Bilbao e do Málaga B. Para interpretar Hugo Beltrán, o ator mudou-se de Málaga para Madrid e fez formação em representação e dança.