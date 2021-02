Ao todo, são 12. Sete bandoletes, três ganchos e dois elásticos, todos eles feitos à mão a partir do reaproveitamento de desperdícios da produção da marca de gangas, incluindo pedaços de denim, botões, apliques e etiquetas. Para além de pretender embelezar as mulheres, a coleção que Cata Vassalo desenvolveu para a Salsa, à venda a partir de hoje na loja online da designer de moda portuguesa que dá cartas no mercado internacional de acessórios para noivas, tem assumidamente preocupações ambientais e ecologistas.

A parceria é uma das colaborações que surgiram no âmbito da Brand New Friends, uma iniciativa que nasceu em plena pandemia mundial de COVID-19 e que, nos últimos meses, tem juntado diferentes marcas "que a Salsa admira ou de alguma forma se identifica no palco do que de melhor se faz em Portugal e em Espanha", esclarece a empresa em comunicado de imprensa. "Os clientes poderão trocá-las pelas estrelas que amealham no STAR, o programa de fidelização da Salsa. Estas estrelas, conquistadas através das interações do cliente com a marca, através da avaliação de produto e da presença nas redes sociais, por exemplo, convertem-se depois em experiências únicas", refere o documento.

Conhecer de perto o processo de produção de umas calças de ganga ou ter acesso a uma sessão de styling com um dos especialistas da Salsa são duas das propostas da marca. "A partir de agora, poderão também trocá-las pelas peças criadas pela Cata, na sua área de cliente, desde que tenham, no mínimo, 5.000 estrelas disponíveis", anuncia a empresa. Cata Vassalo, que viveu entre Valência e Londres durante mais de uma década, criou a sua marca de acessórios em 2015. A apresentadora Cristina Ferreira é uma das clientes.