Lançou uma coleção de joalharia ética e sustentável há menos de um ano e, agora, prepara-se para abrir a sua primeira loja física, ainda que temporária. Depois de acabar o mestrado de belas-artes na Universidade de Buckingham, no Reino Unido, Matilde Mourinho tornou-se empresária e criou a Matilde Jewellery. As peças são fabricadas com ouro reciclado e com diamantes produzidos em laboratório sob a supervisão da empresária portuguesa de 25 anos.

"Tendo o controlo operacional absoluto de todo o processo de produção, usamos materiais sustentáveis e recorremos a práticas com processos transparentes e garantimos um preço justo, vendendo diretamente ao consumidor, sem intermediários", explica a filha mais velha do treinador de futebol sadino José Mourinho no site da marca de joalharia ecológica que fundou, que praticamente um ano depois do lançamento, continua apenas disponível em língua inglesa.

A loja de joias de Matilde Mourinho é, durante apenas cinco semanas, uma das novas atrações do espaço comercial Ham Yard Village, localizado no Soho, um dos bairros mais cosmopolitas de Londres, em Inglaterra. Entre os dias 17 de novembro e 24 de dezembro, funcionará todos os dias. De segunda-feira a sábado, estará aberta entre as 10h00 e as 19h00. Aos domingos, abre às 11h30 e fecha às 18h00. "Não poderia estar mais orgulhosa", garante a empreendedora.