HIA, sigla de Here I Am, é o nome da marca de moda que a modelo e empresária portuguesa de 44 anos, uma das manequins nacionais mais requisitadas na década de 1990, acaba de introduzir no mercado. Para além de slip dresses sensuais, disponíveis em quatro cores, a primeira coleção da nova etiqueta integra vários modelos de sweat-shirts, hoodies e cropped tops. Os preços das peças, à venda na plataforma de comércio eletrónico criada pela empreendedora, variam entre os 40 € e os 85 €.

"A HIA nasce com o propósito de trazer um sentido prático e versátil à roupa. A primeira coleção foi desenvolvida a pensar nos novos estilos de vida, que exigem roupas mais descontraídas mas igualmente cheias de atitude. Sem pretensões nem complexos, é simples e elegante, descontraída e cool", refere Luísa Beirão em comunicado. "Os vestidos, com o corte ideal para qualquer tipo de corpo, estão disponíveis em dois tamanhos S/M e M/L em creme, em magnólia, em terracota e em amarelo limão, combinando elegância e irreverência numa só peça", informa a empresária, que no final da década de 1990 integrou a banda feminina Antilook.

"As sweat-shirts, os hoodies e os cropped tops representam uma forma de expressão, são um veículo dos nossos pensamentos e da nossa visão para o futuro, porque a confiança é o melhor que podemos usar", defende Luísa Beirão. Com um formato oversize, estas peças estão disponíveis em tamanho único e, apesar de descontraídas, exibem mensagens fortes que espelham o ADN da marca. Integralmente produzida em território nacional, a primeira coleção da HIA garante conforto e individualidade.