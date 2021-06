Aos 35 anos, Irina Shayk, ex-namorada do futebolista português Cristiano Ronaldo, continua a ser uma das manequins mais disputadas. A modelo e atriz russa é a nova contratação da marca de calçado Tamara Mellon e está a fazer furor com os retratos em poses sensuais que publicou nas redes sociais. As imagens fazem parte da nova campanha promocional da etiqueta homónima criada pela cofundadora da Jimmy Choo, uma marca criada em Londres, em Inglaterra, em 1996.

As duas últimas fotografias partilhadas pela manequim russa fazem parte de um produção fotográfica assinada por Ali Kavoussi realizada numa praia e, tanto numa como o noutra, não é para o calçado que os primeiros olhares dos que as têm visto se direcionam. Nas últimas semanas, Irina Shayk tem sido notícia pelo alegado romance com Kanye West, ex-marido da socialite Kim Kardashian. Nos comentários às publicações, são muitas as reações que mencionam o artista.