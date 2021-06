A 28 de junho celebra-se anualmente o aniversário das manifestações espontâneas e violentas de protesto contra uma operação policial que teve lugar no início da manhã desse dia, corria o ano de 1969, no Stonewall Inn, um bar gay da cidade de Nova Iorque, nos EUA. A atuação violenta das forças da autoridade foi o catalisador do movimento moderno pelos direitos das lésbicas, dos homossexuais, dos bissexuais, dos transsexuais e dos intersexuais, conhecido pela sigla LGBTQI, nos EUA e depois no resto do mundo.

Foi por isso que o sexto mês do ano se tornou no período em que (mais) se festeja e reivindica a igualdade, a inclusão e a diversidade. As coleções comemorativas deste ano, que pode ficar a conhecer de seguida, já são praticamente uma tradição. Este ano, voltam a ser várias as empresas que lançam propostas cheias de cor. Além dos tons do arco-íris, não faltam mensagens de inclusão e representatividade a acompanhar simbolicamente as peças, como é o caso da Dockers, da Levi's, da Converse, da Salsa ou da New Balance.

Muitas das marcas de moda aproveitam para associar as peças criadas para a ocasião a campanhas de sensibilização e/ou iniciativas solidárias de apoio a organizações. A marca brasileira de calçado, roupa e acessórios Havaianas vai dar 7% dos lucros das peças vendidas à All Out, um coletivo que luta pela defesa dos direitos da comunidade LGBTQI. A Happy Socks também lançou uma linha de meias solidária com as cores do arco-íris. 10% reverte a favor da Inter Pride, uma associação que apoia jovens LGBTQI.

Com a deste ano, a etiqueta de moda norte-americana Dockers lança já a sua quarta coleção cápsula inclusiva que, esta estação, integra duas camisolas unissexo, uma camisa e uns calções. "São cinco peças versáteis que poderão ser usadas por qualquer pessoa", revela a marca em comunicado de imprensa. Parte das vendas desta coleção, num montante máximo de 5.000 euros, será doada à Stonewall Community Foundation, fundação norte-americana que apoia a comunidade LGBTQI em Nova Iorque, nos EUA.

A Vans aposta numa coleção de roupa e calçado repleta de cor. Para apoiar a expressão criativa da comunidade LGBTQI a nível global, a marca vai doar 200.000 dólares, cerca de 167.385 euros, a várias instituições globais. A marca francesa Longchamp também se juntou a esta causa, relançando o seu icónico saco Le Pliage, agora com logotipo, sobre um fundo cinza escuro, bordado com as cores do arco-íris. A Levi's é outra das etiquetas que voltam a lançar coleções solidárias e inclusivas, com apontamentos multicoloridos.

A totalidade dos lucros da coleção Pride 2021 da Levi's reverte a favor da OutRight Action International, uma associação que luta pelos direitos das pessoas LGBTQI. Tal como a Ikea, a portuguesa Salsa também não quis ficar indiferente e lançou Walk with Pride, uma coleção de meias com mensagens positivas. A receita conseguida será, posteriormente, canalizada para o projeto We Love, uma iniciativa da organização espanhola Apoyo Positivo que previne a violência e a intimidação nas salas de aula.

Everybody's Welcome é o mote da coleção da New Balance que integra tops, calções, um corta-vento e dois modelos de sapatilhas. O apoio da marca vai, mais uma vez para a GLSEN, uma organização americana que procura criar ambientes escolares seguros para jovens LGBTQI. Com novas e coloridas coleções unissexo já à venda, a C&A junta-se à Riccardo Simonetti Innitiative, com o mesmo fim, numa altura em que introduz etiquetas sem género e investe nos tamanhos únicos na sua nova coleção Genderless.

A australiana Ugg também criou uma coleção de edição limitada de calçado e vestuário solidário, promovida por uma campanha publicitária que conta com a participação do músico Lil Nas X, da atriz e escritora Hari Nef, da estrela da série inglesa "It's a sin" Omari Douglas, do modelo, poeta e ativista Kai-Isiah Jamal e de Maya Samaha e Jordan Love, os embaixadores da campanha. A Puma e a modelo, atriz e cantora Cara Delevingne, embaixadora da marca, voltaram a colaborar numa segunda coleção.

No campo da beleza, a cadeia de perfumaria e cosmética Douglas lançou, no âmbito de uma iniciativa internacional que reforça a importância da promoção da tolerância, da igualdade e da diversidade, duas paletas de sombras de olhos de edição limitada, com tons vibrantes, como os que também marcam a bracelete do novo relógio da Skagen e as peças da coleção de moda Savage x Fenty Pride Bralette, um dos novos lançamentos da marca de vestuário criada pela cantora, compositora, atriz e empresária Rihanna.