Há muito que as marcas perceberam que as parcerias com artistas e/ou com figuras públicas são uma das melhores formas de atrair atenções. Para além de darem origem a produtos diferentes e inovadores, revitalizando a oferta das empresas, são também uma maneira de surpreender os consumidores, cada vez mais ávidos de novidades. Ciente dessa importância, a Lemon Jelly uniu-se à ilustradora portuense Leonor Violeta para uma colaboração surpreendente, que enche os pés de flores e a casa de arte.

As sandálias de fivela e plataforma Gaia, uma das propostas estéticas que integram a JOY, a coleção que a marca de calçado portuguesa desenvolveu para a primavera/verão de 2021, têm agora duas versões (ainda) mais irreverentes, divertidas e originais, igualmente veganas. Uma em azul e outra em cor de rosa. À venda por 59,90 €, são dois modelos de edição limitada, inspirados nas tonalidades da estação. Na compra de cada uma delas, é oferecida uma ilustração original da artista em tamanho A5.