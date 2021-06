Puma x Rhuigi é o nome da nova coleção cápsula da marca desportiva alemã. Já está à venda

O estilista norte-americano Rhuigi Villaseñor, fundador e diretor criativo da etiqueta Rhude, é o autor da nova coleção cápsula que a marca desportiva alemã Puma acaba de lançar no mercado. Puma x Rhuigi integra fatos de treino, t-shirts de manga curta, camisolas de manga comprida, calções e um top. "Todos os designs incluem um visual desbotado em cores neutras e são marcados pela estética característica de Rhuigi, que é visível em todas as peças", refere a empresa germânica em comunicado de imprensa.

A renovada versão do icónico modelo de sapatilhas Suede é, no entanto, uma das peças mais emblemáticas da nova linha. "O que me inspirou foi o calçado que eu usava quando era mais novo e a aparência que eu queria que os meus ténis da Puma tivessem", confidencia Rhuigi Villaseñor. "O modelo Suede é, a meu ver, o mais icónico da marca. Foi, por isso, para mim, um prazer poder retrabalhar um clássico", assume o designer. Uma das duas novas versões disponíveis é produzida com pele premium e camurça.

Para além de um tom verde contrastante no corpo lateral do calçado, o calcanhar integra um acessório em pele de crocodilo falsa em cor de ameixa, a impressão dos logotipos das duas marcas e, ainda, dois pares de atacadores. A segunda versão apresenta a parte superior em camurça, com detalhes em pele e sobre camadas, num tom mais escuro. A nova coleção cápsula Puma x Rhuigi já está disponível online em Puma.com, nas lojas físicas da marca alemã e em distribuidores oficiais selecionados em todo o país.