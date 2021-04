Vivienne Westwood soma e segue e nem sequer o passar dos anos a consegue travar. A irreverente estilista britânica, que fez 80 anos no passado dia 8, voltou a colaborar com Asics, desenvolvendo novas versões para as sapatilhas futuristas Gel-Kayano 27 LTX. São três as cores disponíveis, cor de laranja, lilás e preto. Fabricadas em poliuretano, integram a tecnologia Flytefoam, desenvolvida pela marca desportiva japonesa, que lhes confere uma maior funcionalidade e também uma maior durabilidade.

Um mês após o lançamento da coleção Asics x Vivienne Westwood, apesar do preço rondar os 240 €, há tamanhos que se encontram esgotados. Em Portugal, no site da marca desportiva nipónica, o modelo preto já não está disponível e os números disponíveis do cor de laranja e do lilás começam a escassear. Esta parceria é mais um sucesso para a estilista que, ano após ano, continua a surpreender o mercado com as suas criações, como é o caso da nova coleção primavera/verão de 2021.