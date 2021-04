Tecnologicamente avançada e com um sistema de fecho inovador. Palladium lança linha prática e funcional

Disponíveis em quatro cores, preto, branco, bege e verde militar, as novas sapatilhas que integram a gama Travel Lite Pack que a Palladium acaba de lançar para a nova estação surpreendem pela tecnologia avançada que integram. Para além de uma nova sola, mais leve e maleável, que se dobra para permitir que se guarde facilmente numa mala, integram o sistema de fecho Easy Lace, desenvolvido pela marca franceda, com um botão de pressão na aba do calcanhar para garantir um melhor ajuste do calçado ao pé.

"Outra característica que chama a atenção é a faixa interna em laranja néon, que contrasta com a paleta de cores tonais das botas", informa a marca francesa em comunicado de imprensa. "A presença de elementos refletores nas gáspeas proporciona uma segurança extra nestas novas botas, que são ideais para o explorador impulsivo que está sempre em movimento e não tem tempo a perder com atacadores", refere ainda o documento. Fundada em 1929, a Palladium produzia originalmente pneus para aviação.