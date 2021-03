No início da sua carreira profissional, em 2011, Miguel Oliveira usava o número 44. Quando começou a competir no MotoGP, uma das maiores provas de motociclismo do mundo, em 2019, teve de escolher outro, porque o dele já não estava disponível. Estava ocupado pelo espanhol Por Espargaró. O piloto português optou, então, pelo 88. "Foi uma escolha óbvia, por ser o dobro de 44 e por ser um número par", confidenciou ontem a um grupo de jornalistas durante a apresentação virtual da coleção cápsula Salsa x Miguel Oliveira.

À venda a partir de hoje, a nova linha de vestuário da marca de moda nacional desenvolvida em parceria com o desportista, que pode ficar a conhecer de seguida, aposta no número, no estilo e num dos símbolos tradicionais do corredor, nascido em Almada há 26 anos, para atrair novos consumidores. "Eu acho que o 88 tem uma imagem visual mais forte", considera o piloto da Red Bull KTM Tech 3. "É o dobro de tudo, da responsabilidade, da dificuldade e também do desafio", justifica Miguel Oliveira.

A etiqueta das peças que integram a nova coleção cápsula Salsa x Miguel Oliveira foi gravada a laser, um pormenor que pode, à primeira vista, escapar aos olhos dos menos atentos, tal como também sucede com a estrela que decora algumas das novas propostas da companhia. "É um detalhe que está sempre presente na iconografia do Miguel", sublinha Marta Kadosh, diretora de marketing e de ativação de marca da Salsa. "Tenho sempre uma que me guia e guarda", assumiu o piloto de motociclismo em declarações aos jornalistas.

"É muito subtil. Não lhe quisemos dar o caráter de símbolo principal. Não lhe quisemos dar um destaque enorme porque as estrelinhas estão sempre presentes mas nós nem sempre as vemos", justifica o corredor. "Pretendíamos uma coleção muito genuína que representasse o que o Miguel é", refere Marta Kadosh, prometendo novidades para breve. "Em abril e em maio, vamos ter novas peças e, depois, também em setembro e em outubro. Teremos, este ano, pelo menos mais quatro lançamentos", anuncia a diretora de marketing e ativação de marca.