Nature's Dream by Intimissimi, uma das novas propostas da marca italiana fundada pelo empresário trentino Sandro Veronesi em Verona, em 1996, já disponível no mercado, apresenta peças confecionadas com renda produzida a partir de fios reciclados, tingidas com corantes vegetais com recurso a uma inovadora técnica que reduz a quantidade de água necessária na fase de acabamento das peças. Esta está, no entanto, longe de ser a única novidade que a etiqueta desenvolveu para a primavera/verão de 2021.

Elegante, confortável e sofisticada, a linha 1294 – Pretty Flowers, um dos sucessos comerciais das últimas estações, com uma renda bicolor no decote e na bainha das diferentes peças, surge renovada, com três novas cores. Ao azul água, junta-se agora o rosa e o bege pó. "Dois tons pastel para quem gosta de peças de lingerie mais discretas, porém sofisticadas, e, também, uma cor mais alegre para quem não consegue esperar pelo verão que se avizinha", esclarece a marca em comunicado de imprensa.

Para além de artigos de nightwear, as novas propostas incluem ainda peças de everyday wear e roupa desportiva, que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue. A coleção In Action é composta por dois estilos distintos, um mais desportivo e outro mais casual. Fabricadas com tecidos eco-friendly, têm algodão orgânico uma das suas matérias-primas mais sustentáveis. Produzido sem recurso a pesticidas ou quaisquer outras substâncias tóxicas, respeita o meio ambiente e os trabalhadores.