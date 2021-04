Dua Lipa é a protagonista da nova campanha da Puma. Mario Sorrenti foi o fotógrafo escolhido

Dua Lipa é a protagonista da nova campanha da Puma. A cantora, compositora e modelo britânica de 25 anos, que, ao longo da ainda curta carreira, já colaborou com artistas como Calvin Harris, Madonna, Sean Paul e Kylie Minogue e com marcas como a Pepe Jeans, a Adidas, a Jaguar e a MAC Cosmetics, é o rosto de Mayze, o novo modelo de ténis da marca desportiva alemã, à venda a partir de hoje. As fotografias foram tiradas por Mario Sorrenti, fotógrafo e realizador italiano que emigrou com os pais para os EUA.

A intérprete de sucessos internacionais como "Don't start now" e "Break my heart" está entusiasmada com a nova parceria. "Os Mayze são a escolha perfeita, funcionam para mim tanto no palco como fora dele. A sola clássica em plataforma é tão versátil que posso conjugá-la com qualquer estilo", garante a artista. "Dua Lipa aparece nos bastidores com um look deslumbrante, vestindo um casaco Puma T7 por cima de um top biquíni e meias de rede. Noutro momento da campanha, a estrela pop surge a caminho do palco, usando um blusão vintage da Puma sobre um vestido da Puma e colãs com padrão de zebra. Cada visual transmite a visão do estilo de Dua Lipa e a versatilidade dos ténis Mayze", refere a marca em comunicado.

Combinando as inspirações de arquivo e os clássicos contemporâneos da multinacional germânica, o design dos Mayze apresenta uma entressola em plataforma com uma construção derby dividida, uma aba e uma peça TPU no calcanhar. A parte superior é uma combinação da construção de couro da marca a partir de modelos clássicos de coleções anteriores. Estão à venda a partir de hoje em Puma.com, nas lojas da marca e em distribuidores selecionados. O preço de venda ao público recomendado é de 100 €.