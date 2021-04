As marcas de moda, uma das indústrias mais poluentes do mundo, estão a adotar métodos mais sustentáveis para proteger o planeta. Os lançamentos que incorporam essas práticas ecológicas sucedem-se. A coleção Nature's Dream by Intimissimi, uma das novas propostas da marca de roupa interior italiana, é composta por peças com renda produzida a partir de fios reciclados tingidas com corantes vegetais com recurso a uma técnica que reduz a quantidade de água necessária na fase de acabamento.

"A crise ambiental que atravessamos tornou-nos mais conscientes e fez-nos repensar o que consumimos, como consumimos e onde consumimos. Ser sustentável tornou-se um imperativo e, hoje em dia, é um conceito que engloba mais do que fazer meramente a reciclagem", refere a Intimissimi em comunicado de imprensa. A nova linha da marca, já disponível no mercado nacional, com preços entre os 15,90 € e os 49,90 €, integra um body, uma camisa, um sutiã balconette, uma culote brasileira e um top sutiã.