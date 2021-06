Jessica Nogueira, uma das concorrentes mais polémicas do reality show "Big Brother 2020", exibido pela TVI entre 26 de abril e 2 de agosto de 2020, prepara-se para lançar uma marca de biquínis e fatos de banho com o seu nome. Jessica Nogueira Swimwear é o nome da etiqueta de moda que a empresária portuguesa, que residia na Suíça antes de participar no programa, se prepara para começar a comercializar. "É para mulheres livres e poderosas", descreve a ex-namorada do ex-futebolista Gonçalo Quinaz.

Nas últimas horas, a antiga emigrante, que acusa o ex-desportista de violência doméstica, partilhou nas redes sociais um vídeo que mostra os bastidores da produção de moda da campanha promocional das novas peças, algumas delas muito reveladoras. Apesar de ainda não ter nenhuma publicação, o perfil de Instagram da Jessica Nogueira Swimwear já conta com mais de 20.000 seguidores. Entre eles estão e Joana d'Albuquerque e Noélia Pereira, duas ex-colegas de "Big Brother - Duplo Impacto".