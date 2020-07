Deve o seu nome ao atol de Bikini, no oceano Pacífico, a ilha de coral em forma de anel usada para testes com bombas nucleares. O primeiro foi apresentado publicamente no dia 5 de julho de 1946, na Piscine Molitor, uma piscina de Paris, na capital francesa, hoje convertida em hotel. Na altura, como nenhuma das manequins o queria vestir, tiveram de recorrer a Micheline Bernardini, bailarina que dançava nua no Casino de Paris.

Como mostrava o umbigo, o biquíni chegou a ser proibido em vários países na década de 1950. Nos dias que correm, é uma das peças de eleição de inúmeras mulheres. São muitas as celebridades nacionais que não resistem ao traje de banho mais revelador, como fazem questão de mostrar nas (muitas) publicações que vão fazendo nas redes sociais ao longo de todo o ano. Veja, de seguida, alguns dos modelos que têm elegido.