A ex-modelo, ex-atriz e ex-playmate Raquel Jacob, que em 2007 integrou o elenco da série juvenil da TVI "Morangos com açúcar", tem presenteado os mais de 47.000 admiradores que a seguem no Instagram com poses (muito) ousadas. Oito anos depois de se ter despido para a edição portuguesa da revista masculina Playboy, a companheira do guarda-redes José Sá, que o ano passado trocou o FC Porto pelo clube de futebol grego Olympiakos FC, volta, aos 29 anos, a exibir-se sem roupa.

Raquel Jacob participou nas telenovelas "Perfeito coração" da SIC e "Destinos cruzados" da TVI e na série de televisão "Água do mar" da RTP. Em 2012, depois de já ter posado para a Maxmen, foi capa da Playboy em Portugal. No ano seguinte, repetiu o feito na Polónia. Algumas das imagens da produção fotográfica que fez para a conceituada revista foram também publicadas na edição eslovena, na italiana e na brasileira da publicação. O casal tem uma filha, nascida em março de 2018.