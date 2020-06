Está revoltada, desiludida e com receio de perder o emprego que tem numa clínica. Depois de ter visto Jéssica Nogueira, uma das concorrentes do reality show "Big Brother 2020", transmitido pela TVI e telo TVI Reality, revelar publicamente o passado de toxicodependência que (quase) a autodestruiu numa das galas do programa, Susana Abreu decidiu cortar relações com a filha. "Não faz mais parte da minha vida", assumiu, em declarações exclusivas, à edição desta semana da revista TV 7 Dias.

"Ela foi muito egoísta. Ela não pensou nos problemas que podia criar. Ela sabia que as pessoas que trabalham comigo não sabiam do meu passado", critica a mãe da empresária, que vive na Suíça. "Eu pedi-lhe que não falasse do meu passado, porque eu trabalho com 800 pessoas e é um trabalho sério", revela Susana Abreu. "Eu tenho uma boa relação com a minha chefe mas, se chegar aos ouvidos dela, eu posso ser despedida, porque é um risco para os pacientes ter uma pessoa assim", lamenta. "Eu trabalho com medicamentos", esclarece. "A partir deste momento, só tenho um filho, que se chama Samuel. A Jéssica não faz mais parte da minha vida. Tenho de me afastar das coisas que me fazem mal", desabafa.

Em entrevista à TV 7 Dias, Susana Abreu assume o consumo de drogas mas nega a dependência de substâncias ilícitas. "Quando entrei em depressão, consumi algumas vezes, mas não fui pessoa de consumir durante anos", admite. "Nunca ressaquei, como ela diz", critica. "Para mim, chega. Por muito que seja minha filha e por muito que a ame, eu não consigo perdoar o que ela faz. É horrível", lamenta a progenitora daquela que é uma das concorrentes mais sensuais e atrevidas do "Big Brother 2020".