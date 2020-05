Tem a ambição de abrir um restaurante mas a sua paixão é outra. "Isso não quer dizer que deixe as apostas [desportivas]. Eu quero é que os jogos recomecem", confidenciou mesmo em declarações à revista TV Guia. Fábio Martins, residente em Boliqueime, no Algarve, foi um dos concorrentes selecionados para o reality show "Big Brother 2020" mas, por causa do surto pandémico de COVID-19 que obrigou os participantes a uma quarentena num hotel, apenas viveu o "Big Brother Zoom".

"Acho um bocadinho injusto o que aconteceu, tanto para mim como para qualquer outro que saísse. Acho que era justo todos termos entrado e ficado pelo menos uma semana", critica. "Se soubesse que era assim, se calhar ter-me-ia recusado a entrar", garante Fábio Martins, um algarvio de 25 anos viciado em apostas desportivas que, até aqui, costumava ter sorte ao jogo. "Ganhei muito dinheiro. Cheguei a fazer 500 € por dia. Devo ter ganho mais de 50.000 € no total", revela o apostador do reality show.