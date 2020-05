Em lingerie e de máscara, a alemã de 46 anos deixou que Lorenzo Martin, vestido com um fato de proteção feito com um guarda-chuva, lhe retocasse as madeixas. Os admiradores deliraram. "Tens o corpo de uma mulher de 25", elogiou uma fã.

O cabeleireiro de Heidi Klum encontrou uma forma (muito) original, engenhosa e divertida de pentear a modelo, apresentadora de televisão e empresária germânica Heidi Klum, 46 anos. Lorenzo Martin pegou num guarda-chuva preto e transformou-o num fato de proteção contra a pandemia de COVID-19 enquanto retocava as madeixas da antiga manequim da Victoria's Secret, sentada numa cadeira de máscara e lingerie. Os admiradores deliraram com a imagem insólita. "Tens o corpo de uma mulher de 25", elogiou Melanie Jane Thomas, uma das muitas fãs. "Gosto muito dessa fotografia", assumiu Richard Day. "Nós adoramos uma mulher confiante", reagiu também a drag queen Katy Bähm. Apesar dos inúmeros elogios, também houve quem criticasse a provocação. "Eu pensava que o distanciamento social [exigido] era de dois metros", contestou Kimberley Tacconi, outra das seguidoras da apresentadora, que voltou entretanto ao trabalho.











































Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.