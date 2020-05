Daniel Monteiro, um dos concorrentes do reality show "Big Brother 2020", bombeiro de profissão, assistiu ao acidente áreo que vitimou o piloto de helicóptero Noel Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cête, que se despenhou no dia 5 de setembro do ano passado em Sobrado, no concelho de Valongo, nos arredores do Porto, durante o combate às chamas que lavravam na localidade. "Ele foi um dos primeiros a arrancar para esse incêndio florestal", revelou, em declarações à revista de televisão TV 7 Dias, um dos seus melhores amigos, Pedro Cruz.

De acordo com o relatório elaborado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), o balde suspenso do helicóptero chocou com uma linha de alta tensão que não estava sinalizada, despenhando-se de seguida. "Ele assistiu ao acidente e tentou prestar assistência à aeronave mas, como esta caiu e incendiou-se logo, ele fez o máximo que podia fazer, mas já não teve hipótese de aceder à aeronave, por causa do fogo", afirmou ainda Pedro Cruz em declarações à publicação da Impala.