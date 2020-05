São do português Ricardo Gomes, que reside em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, grande parte das fotografias que Madonna publicou nas redes sociais do último ano. A cantora, compositora, atriz, realizadora e empresária norte-americana de 61 anos contratou o fotógrafo e realizador nacional nos primeiros meses de 2019, na fase final de produção do disco "Madame X", composto e gravado no período em que a intérprete de sucessos globais como "Like a prayer", "Material girl" e "Vogue" viveu em Lisboa.

Para além de a ter acompanhado na fase de promoção do último álbum, Ricardo Gomes também esteve com Madonna nalguns dos passeios a cavalo que a artista fez nas praias da Comporta, nos ensaios da digressão de 2019/2020 da cantora em Nova Iorque e até na viagem às Maldivas que a cantora efetuou com os filhos e com o namorado, o bailarino, coreófrago e ator Ahlamalik Williams no réveillon deste ano. Algumas das fotografias que lhe tirou foram exibidas, em março, na galeria Pop Up, em Paris.