No século XVIII, as (poucas) mulheres que iam à praia usavam vestidos de banho, que não eram nada cómodos quando nadavam no mar. Só no século XIX é que seria feito aquele que seria o percursor do fato de banho atual, uma espécie de vestido que cobria o corpo feminino dos ombros até aos joelhos que era, numa fase inicial, coordenado com umas calças que se prolongavam até aos tornozelos, para esconder as pernas.

À medida que os anos foram passando, os trajes de banho foram ficando mais reduzidos e reveladores. Atualmente, apesar da maioria preferir o biquíni, continuam a ser muitas as celebridades nacionais que não resistem ao traje de banho mais tradicional, como fazem questão de mostrar nas (muitas) publicações que vão fazendo nas redes sociais ao longo de todo o ano. Veja, de seguida, alguns dos modelos que têm elegido.